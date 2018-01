Tunisie : Au moins 773 personnes placées en garde pour actes de vandalisme et de pillage

Au moins 773 personnes ont été placées en garde depuis le 8 janvier pour actes de vandalisme et de pillage commis dans plusieurs régions du pays, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère de l’Intérieur le colonel-major Khalifa Chibani. Les interpellés ont été placés en garde après consultation du parquet, a-t-il dit.

Parmi les gardés à vue, se trouvent 16 éléments takfiristes, a précisé Khalifa Chibani, ajoutant que les actes de vandalisme ont baissé de façon remarquable durant la nuit dernière.

Aucun acte de pillage et de saccage ni des dommages dans les rangs des forces de l’ordre et de leur équipement, n’a été enregistré durant la nuit de jeudi, a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Selon Chibani, les arrestations de personnes impliquées dans des actes de pillage, d’attaques contre des biens publics, d’incendies et de barrages routiers se sont poursuivis. Au moins 151 personnes ont été arrêtées hier et placées en garde à vue après consultation du parquet.

Environ 54,95% des interpellés sont âgés de 21 à 30 ans. Plus de 31% ont entre 15 et 20 ans. Pour le reste des catégories d’âge: Ils ont entre 31 et 40 ans (11,71%) et plus de 40 ans (1,8%).

D’après le porte-parole du ministère de l’Intérieur, parmi les éléments takfiristes arrêtés durant la période passée (16), certains sont soumis à une mesure d’assignation à résidence. Ils sont impliqués dans des actes de pillage et de vandalisme dans plusieurs régions du pays.

Selon Chibani, 97 agents de sécurité ont été blessés ces derniers jours. Quelque 88 véhicules de police ont été endommagés au cours de ces incidents.

Des postes de police ont été incendiés à El Ktar (Gafsa), Thala (Kasserine), de même que le bureau du commissaire de police d’El Battan (La Manouba).