OFFICIEL : Yerry Mina rejoint le FC Barcelone

C’était dans l’air, maintenant c’est officiel ! Le FC Barcelone vient d’officialiser l’arrivée du défenseur de Palmeiras, Yerry Mina. C’est le premier Colombien de l’histoire à porter le maillot culé.

Pour pallier les absences de Umtiti, blessé, et Mascherano, partant, le Barça a dû accélérer le transfert de Mina, défenseur de 23 ans qui évoluait jusqu’ici à Palmeiras.

“Le FC Barcelone et la Sociedade Esportiva Palmeiras sont convenus d’un accord concernant le transfert de Yerry Mina pour la saison en cours et 5 de plus, jusqu’au 30 juin 2023. Le montant de l’opération s’élève à 11,8 millions d’euros et la clause libératoire est de 100 millions d’euros. Le joueur colombien sera à Barcelone dans les prochaines heures et nous vous tiendrons informés demain vendredi de l’agenda de sa présentation”, a publié le club sur le site officiel blaugrana.