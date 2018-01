USA : Aux Golden Globes 2018… tout le monde en noir pour passer un message

Les actrices, acteurs, réalisateurs et le présentateur de la cérémonie des Golden Globes qui s’est tenue dimanche 7 janvier 2018 se sont unis pour combattre le harcèlement sexuel dans le monde et surtout dans le monde artistique en portant des robes et des smoking noirs.

L’actrice et présentatrice télé, Oprah Winefrey, a reçu un Golden Globe pour l’ensemble de sa carrière et a saisi l’occasion pour encourager les femmes à dénoncer les agresseurs.

L’humoriste et présentateur de cette édition des Golden Globes, Seth Meyers, a déclaré: «Bonjour mesdames et les hommes qui restent», «ça fait des années que les hommes blancs n’ont pas été aussi nerveux à Hollywood», «On est en 2018, la marijuana est finalement autorisée et le harcèlement sexuel ne l’est plus. Ça va être une bonne année».