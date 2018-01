FC Barcelone : Philipp Coutinho déjà absent 20 jours !

Le nouveau milieu de terrain du FC Barcelone, Philipp Coutinho, est arrivé dans sa nouvelle équipe blessé. Il souffrirait d’une lésion à la cuisse droite.

Le club catalan a évoqué un retour sur les terrains dans vingt jours. Il s’est déjà absenté contre Burnley puis Everton lorsqu’il évoluait à Liverpool.

Ainsi, le Brésilien ne pourrait faire ses débuts avant le 4 février et un derby contre l’Espanyol, son ancien club.

[INJURY NEWS] @Phil_Coutinho has a thigh injury in his right leg. More details 👉 https://t.co/of1in1jKrw #CoutinhoDay pic.twitter.com/jn7sWYXUcJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2018