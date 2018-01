Championnat d’Espagne (18e journée) : Barcelone bat Levante 3-0 , le Real concède le nul devant le Celta Vigo

Le FC Barcelone a déroulé contre Levante (3-0) dimanche pour conserver sa belle avance en tête du Championnat d’Espagne et accueillir au mieux sa recrue brésilienne, devenu le troisième joueur le plus cher du monde.

Alors que la nouvelle recrue le brésillien Coutinho doit être présenté lundi au Camp Nou et attendra encore quelques jours pour disputer son premier match, les Barcelonais ne se sont pas laissés distraire par le mercato: lors de cette 18e journée, ils se sont imposés sur une volée de Lionel Messi (12e), une reprise déviée de Luis Suarez (38e) et un but de Paulinho sur une offrande de Messi (90e+2).

De son cotél le Real Madrid a concédé len nul (2-2) sur la pelouse du Celta Vigo, perdant encore du terrain sur le trio Barcelone-Atletico-Valence.

Le Celta avait ouvert la marque sur un lob de Daniel Wass (33è), avant le but égalisateur de l’Uruguayen Maxi Gomez (82e). Le Gallois Gareth Bale (36è et 38è) avait égalisé et doublé la marque pour les Merengue.

L’addition aurait pu être plus lourde pour le Real car son gardien Keylor Navas a provoqué un penalty, échappé à l’exclusion sur l’action et arrêté dans la foulée le tir signé Iago Aspas (72è).

Au classement, le Real (4è, 32 pts, un match de moins) sombre un peu plus, à 16 longueurs derrière le leader Barcelone (1er, 48 pts), à sept points de l’Atletico Madrid (2è, 39 pts) et à cinq de Valence (3è, 37 pts).