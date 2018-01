Le FC Barcelone annonce l’arrivée du Brésilien Coutinho pour 120 million d’Euros

Le FC Barcelone, leader du championnat d’Espagne, a officialisé samedi le recrutement du Brésilien Philippe Coutinho (Liverpool) pour 120 M EUR plus 40 M EUR de bonus selon la presse, un montant astronomique qui fait du milieu offensif le troisième joueur le plus cher de l’histoire du football.

“Le FC Barcelone et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Philippe Coutinho. Le joueur signera un contrat pour le reste de la saison et cinq années de plus et disposera d’une clause libératoire de 400 M EUR”,

a annoncé le Barça dans un communiqué.

Si son prix est confirmé, l’international brésilien (25 ans) s’installera sur le podium des transferts les plus onéreux derrière Neymar (222 M EUR) et Kylian Mbappé (180 M EUR).