Tunisie : Le SOS du Conseil de l’Université de Sfax au MES pour apaiser les tensions

Le Conseil de l’université de Sfax, tenu récemment pour examiner la situation dans tous les établissements universitaires relevant de sa zone de compétence et suivre le déroulement des examens du premier semestre de l’année universitaire 2017-2018, a confirmé l’existence d’une crise réelle, et ce suite à la grève ouverte observée par des professeurs universitaires depuis le début du mois en cours à l’initiative de l’Union des professeurs universitaires chercheurs tunisiens (IJABA).

Le conseil appelle le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à trouver les solutions appropriées à cette crise dans les plus brefs délais, suggérant le passage directement au deuxième semestre et la poursuite des cours en attendant la modification du calendrier des examens.

Les présidents des universités qui connaissent des perturbations suite à la grève ont appelé à la tenue des conseils scientifiques pour évaluer les conséquences de cette crise, proposer des solutions et respecter les engagements internationaux urgents des étudiants et effectuer les stages de la troisième année et de la deuxième année master.

En revanche, le Conseil de l’Université de Sfax a dénoncé toutes les déclarations provocantes et menaçantes appelant le gouvernement à apaiser la tension et à être à l’écoute des professeurs.

A noter que la grève lancée par l’Union des professeurs universitaires chercheurs tunisiens intervient en réaction à la non application par le ministère de tutelle de la grille salariale de la fonction publique.