Tunisie : Abdelkarim Zbidi en visite au Centre national de la cartographie et de la télédétection

En visite mercredi au Centre national de la cartographie et de la télédétection (CNCT), le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi a pris connaissance des activités du centre et de sa contribution à l’impulsion du processus de développement.

A ce propos, il a pris connaissance des modes d’exploitation des sciences géographiques et des techniques de télédétection pour protéger le littoral et les forêts, préserver les ressources halieutiques et les richesses naturelles et lutter contre la désertification.

Tout en saluant les efforts destinés à améliorer les méthodes de travail du centre, le ministre a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la coopération avec les établissements de l’enseignement supérieur et les centres similaires dans les pays frères et amis en matière de formation et de recherche scientifique.