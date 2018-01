Tunisie : Le Parti des travailleurs et le Courant populaire dénoncent les augmentations

Le Parti des travailleurs et le Courant populaire ont dénoncé mardi les augmentations décidées par le gouvernement à la veille de la nouvelle année 2018 dans les prix des hydrocarbures, des services de téléphonie et d’internet et de plusieurs autres marchandises.

A ce propos, ils ont appelé le peuple tunisien à lutter de manière civile et pacifique contre ces mesures qui, ont-ils dit, viennent imputer la facture de la crise économique au citoyen en épuisant son pouvoir d’achat.

Le gouvernement en place n’est qu’” un gouvernement de guerre contre le peuple “, a lancé le parti des travailleurs dans un communiqué.

A ce propos, il a appelé les différentes forces populaires, politiques, sociales et civiles à resserrer les rangs pour suspendre l’application de la nouvelle loi des finances et plus particulièrement les mesures douloureuses qui viennent appauvrir les pauvres et enrichir les riches, les voleurs, les contrebandiers et les évadés fiscaux.

Quant au Courant populaire, il s’est dit opposé à ces augmentations qui, a-t-il estimé, ne font qu’appauvrir la classe populaire et amplifier sa souffrance.

Ces augmentations, a-t-il averti, n’est que le début d’une série de mesures d’austérité imposées par le Fonds monétaire international.