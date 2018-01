Les professeurs universitaires chercheurs tunisiens en grève

“Les professeurs universitaires ne passeront pas ce mardi les examens et poursuivront leurs cours normalement”, a souligné Najmeddine Jouida, coordinateur général national de l’Union des professeurs universitaires chercheurs tunisiens (IJABA).

“La grève des professeurs universitaires chercheurs tunisiens a été décidée suite au non respect par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la grille salariale de la fonction publique”, a précisé Najmeddine Jouida à l’agence TAP.

Dans ce contexte, il a indiqué que le ministère accorde les mêmes salaires à tous les enseignants universitaires quels que soient leurs niveaux d’étude estimant qu’il s’agit d’une injustice puisqu’il convient d’appliquer la grille salariale de la fonction publique pour donner à chacun son droit.

D’après la même source, les professeurs universitaires sont accablés par les multiples prélèvements sur leurs salaires ce qui a poussé un grand nombre d’entre eux à avoir recours à la migration.

“De cette manière les universités tunisiennes ont été vidées de leurs compétences et le niveau de l’enseignement universitaire public ne cesse de se dégrader”, a-t-il estimé faisant observer que la dernière étude réalisée par l’Union des professeurs universitaires chercheurs tunisiens a montré que 4 mille enseignants universitaires ont émigré à l’étranger et 80% comptent aussi quitter le pays et ce, selon les statistiques de l’institut tunisien des études stratégiques.

Le secrétariat d’Etat chargé de la migration et des Tunisiens à l’étranger classe aussi les universitaires et les chercheurs au premier rang des compétences tunisiennes qui partent à l’étranger et ce, avec un taux de 24% sur un total de 80% des compétences tunisiennes émigrantes.

“IJABA poursuivra son mouvement de protestation jusqu’à la satisfaction de ses revendications légitimes”, a souligné Najmeddine Jouida.