France : Maram Ben Aziza serait-elle l’épouse de Saad Lemjarred ?

La chargée de communication du chanteur marocain, Saad Lemjarred, avait annoncé depuis plusieurs mois que le chanteur planifiait de se marier avec une Tunisienne.

Personne ne connait l’identité de cette Tunisienne qui a fait fondre le cœur de cet idole des jeunes.

De l’autre côté, la mannequin et artiste tunisienne, Maram Ben Aziza, s’est mariée dans la plus grande discrétion et n’a pas souhaité révéler le nom de son époux qui serait un homme d’affaires tunisien qui travaille entre Dubaï et Paris.

Le jour du réveillon, Maram a pris une photo avec Saad Lemjarred. Serait-il l’heureux élu? Fort probable que non. Elle sera la seule à pouvoir nous répondre.