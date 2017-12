Tunisie : Saisie de 4 tonnes 355kg de pâtisseries impropres à la consommation

Les équipes de contrôle sanitaires et économiques ont saisi, 4 tonnes 355kg de pâtisseries et de confiseries impropres à la consommation, lors de 1155 opérations de contrôle mixte effectuées, jeudi, dans les locaux et espaces commerciaux dans différentes zones du pays.

Selon un communiqué du ministère de la santé, les équipes de contrôle mixte relevant des ministères de la santé, du commerce, de l’intérieur et de l’agriculture, ont relevé lors de ces visites 163 infractions économiques et proposé la fermeture de 38 locaux en infraction aux normes d’hygiène.

Il s’agit notamment des infractions aux normes d’hygiène, usage de matières premières périmées ainsi que l’absence de factures et non affichage des prix, rappelle le communiqué.

Les équipes de contrôle sanitaires et économiques poursuivront le renforcement des opérations de contrôle à l’occasion de la fête du nouvel an et prendront les mesures nécessaires pour imposer le respect de la loi.