Tunisie : Mesures sécuritaires et routières à l’occasion de la fin des vacances scolaires et de la fête du réveillon

Une série de mesures sécuritaires et routières ont été prises à l’occasion de la fin des vacances scolaires et universitaires et de la fête du réveillon, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère de l’intérieur, Khalifa Chibani.

Selon lui, plusieurs unités de la police routière ont été mobilisées sur l’ensemble du réseau routier du pays pour assurer une meilleure gestion du trafic routier et garantir la sécurité des usagers de la route.

Joint par l’agence TAP, Chibani a tenu à souligner que des alcoomètres ont été mis à la disposition des unités de la police routière pour mesurer le taux d’alcool chez les usagers de la route le soir du réveillon, faisant remarquer que toute infraction sera soumise à des sanctions.

Appuyées par des unités militaires, des unités sécuritaires ont été mobilisées dans plusieurs zones touristiques pour garantir la sécurité des établissements hôteliers, a-t-il encore expliqué.

Khalifa Chibani a tenu à rappeler que des réunions de coordination ont eu lieu dès le début de ce mois de décembre entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Défense nationale et le ministère du tourisme pour mettre en place des stratégies communes de sécurisation des vacances scolaires et universitaires et de la fête de fin d’année.