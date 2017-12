Ligue 1 : L’ES Zarzis annonce son retrait de la compétition

L’ES Zarzis a annoncé vendredi son retrait du championnat de Ligue 1 de football professionnel, invoquant “une injustice arbitrale” lors de son match disputé jeudi à domicile face à l’US Benguerdane et arrêté en fin de première mi-temps après l’ouverture du score par les visiteurs, dans le duel des mal-classés, comptant pour la 14e journée.

“Nous annonçons notre retrait du championnat après la mascarade de l’arbitrage de Yousri Bouali qui a donné la preuve de sa mauvaise intention dès le coup d’envoi de la rencontre pour permettre au club hôte de remporter la victoire, malgré notre correspondance aux structures sportives de ne pas désigner cet arbitre pour des réserves formulées à son encontre et après avoir pris connaissance du complot et de notre conviction que des parties influentes œuvrent à nous reléguer en Ligue 2, en dépit du fair play de notre public et du comité directeur en phase aller”, rapporte l’association sudiste sur sa page officielle facebook dans un communiqué pour justifier sa décision de retrait.

Le choc du bas du tableau entre l’ES Zarzis et l’US Ben Guerdane n’a pas connu de fin jeudi puisque la rencontre a été arrêtée à la fin de la première mi-temps alors que les visiteurs menaient par un but à zéro sur un penalty sifflé par l’arbitre Yousri Bouali fortement contesté par les locaux et transformé par Lassaad Jaziri à la 45′.

Les “sang et or” du sud, sauvés de justesse de la relégation la saison écoulée, multiplient les contre-performances cette saison et courent toujours derrière leur premier succès, ce qui leur vaut de s’enliser à la 13e et avant dernière place (6 pts) après 6 nuls, 7 défaites et un seul but marqué, et avec 2 points d’avance seulement sur l’US Ben Guerdane, bien mal au point lui aussi cette saison à mi-parcours de la compétitio.