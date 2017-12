Tunisie : Un Comité de coordination… pour l’unification des partis de gauche

Un comité de coordination, de communication et d’information regroupant des représentants des partis gauchistes et progressistes ainsi que des indépendants vient d’être créé.

Décidée le week-end dernier lors d’une réunion regroupant plusieurs partis gauchistes et progressistes, des personnalités nationales et des syndicalistes indépendants, la création de ce comité a pour objectif d’élargir le cercle de communication et de dialogue entre les partis, les courants, les organisations et les personnalités indépendantes qui cherchent à unifier la gauche tunisienne et d’identifier les mécanismes à même de permettre d’assurer la réussite du processus d’unification.

Selon un communiqué signé mardi par les parties prenantes à cette réunion, ce comité de coordination prévoit également la création de commissions régionales et locales visant à mettre à pied d’œuvre le processus d’unification et à définir les axes directeurs de la pensée et de la politique générale du parti de gauche.

Il s’agit également de l’organisation, le 26 janvier 2018, d’une conférence nationale pour discuter ces axes directeurs et d’envisager les mesures pragmatiques à même de permettre de donner corps à ce parti de gauche.

Les partis gauchistes et progressistes qui ont adhéré au processus de création d’un large parti de gauche sont le parti ” Al-Massar “, le Parti Socialiste, le parti du travail patriotique démocratique (PTPD), le parti de l’Unité populaire, le parti ” Al-Thawabet ” et le parti ” Mouvement Tunisie de l’avenir “.