Tunisie : Quelque 446 préavis de grève enregistrés en 2017

Les services d’inspection du travail et de la conciliation relevant du ministère des Affaires Sociales ont enregistré 345 préavis de grève dans le secteur privé durant les 11derniers mois de l’année 2017 contre 428 avis de grève durant la même période en 2016 et 477 avis en 2015, soit une baisse de près de 19pc en comparaison avec l’année 2016 et 28pc en 2015.

Selon un document de la direction générale d’inspection du travail et de la conciliation sur l’évolution de la situation sociale durant les 11 mois écoulés de l’année 2017, les préavis de grève en 2017 dans le secteur privé étaient de l’ordre de 77pc de l’ensemble des préavis dans les secteurs public et privé dont le total est 446.

Les comités de la conciliation ont réussi à annuler 239 avis de grève et la réalisation de 101 grèves soit un taux de réussite des structures de la conciliation estimé à 70pc, précise le document.

Les services d’inspection du travail et de la conciliation ont enregistré 101 préavis de grève dans les établissements publics à caractère industriel et commercial durant les 11 mois précédents contre 77 avis de grève durant la même période de l’année précédente et 111 préavis en 2015, soit une hausse de près de 31pc pour l’année 2016 et une baisse de 9pc en comparaison de l’année 2015.

Les préavis de grève dans les établissements publics à caractère industriel et commercial représentent un taux de 23pc de l’ensemble des avis de grève dans les secteurs public et privé avec un total de 446.

Les comités de la conciliation ont réussi l’annulation de 72 préavis de grève contre 30 préavis de grève réalisés soit un taux de réussite des structures de la conciliation de 70.5 pc, selon la même source.