Référendum de l’Agence TAP : Youssef Msakni désigné meilleur footballeur de l année 2017

Youssef Msakni a été élu mercredi, meilleur footballeur tunisien de l’année 2017, lors du référendum annuel de l’Agence Tunis Afrique Presse.

Le milieu offensif du club qatari Al-Duhail, a été désigné après avoir obtenu 731 points devant Ali Maaloul (Al Ahly/Egypte) qui a obtenu 646 points et Taha Yassine Khenissi, l’attaquant de l’Espérance Sportive de Tunis avec 452 points.

Msakni, rappelle-t-on avait été déja sacré lors du premier référendum de l’Agence TAP en 2012 alors que Taha Yassine Khenisssi avait été plebiscité lors de la précèdente édition en 2016. Rappelons que le référendum organisé par la TAP comprend cinq concours (meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur football et meilleur sportif et sportive paralympique) auxquel ont pris part de nombreux journalistes sportifs représentant plus d’une cinquantaine organes de la presse écrite, télevisée, audiovisuelle et électronique et des entraineurs et techniciens des clubs de la ligue.

Outre le concours officiel, un autre concours a été ouvert au public à travers un vote sur le site web de l’agence TAP (tap.info.tn).

Meilleur footballeur :

1. Youssef Msakni (Al-Duhail, Qatar) 731 points

2. Ali Maaloul (Al Ahly, Egypte) 646

3. Taha Yassine Khenissi (Espérance ST) 452

4. Mohamed Amine Ben Amor (ES Sahel) 423

5. Yassine Meriah (CS Saxien) 343