Al-Massar dénonce la visite d’Erdogan en Tunisie

La voie démocratique et sociale (Al-Massar) a dénoncé, mercredi, la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan en Tunisie, a indiqué à la Tap, Jounaidi Abdeljaouad, coordinateur du parti.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame à partir de mardi 26 décembre une visite d’Etat de deux jours en Tunisie à l’invitation de son homologue, Béji Caïd Essebsi.

Dans un communiqué rendu public, mercredi, Al-Massar a dit boycotter la cérémonie qui aura lieu, cet après-midi, au palais de Carthage en l’honneur du président turc.

Selon Al-Massar, ce boycott intervient en signe de solidarité avec les forces vives de la Turquie notamment les intellectuels, les universitaires et les journalistes, écroués dans les prisons au lendemain d’un coup d’état avorté en Turquie.

Al-Massar a également dénoncé le recours ” systématique ” par le régime turc à la force et à la violence pour réprimer ses opposants politiques et les journalistes et museler la presse libre et indépendante, lit-on dans le même communiqué.

D’après Al-Massar, la Turquie soutient les mouvances terroristes en jouant un rôle de transit pour les jeunes qui désirent se rendre dans les zones de conflit notamment en Syrie et en Libye.

La présidence de la République avait indiqué lundi dernier dans un communiqué, que la visite du président turc s’inscrit dans le cadre de la consécration de la tradition de concertation politique établie entre les deux pays.

Elle se veut aussi une opportunité pour examiner les questions d’intérêt commun.