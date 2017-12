Tunisie – Élections municipales : Dix partis décident de participer avec des listes de coalition

Dix partis politiques ont décidé de participer aux élections municipales avec des listes de coalition.

Des critères objectifs seront adoptés pour garantir une large présence des compétences partisanes et des différentes composantes de la société civile et des indépendants, peut-on lire dans un communiqué publié mardi.

Réunis plus tôt dans la journée pour discuter des préparatifs pour les prochaines élections municipales, les partis ont convenu de l’importance de l’action commune pour relever les défis qui se posent au niveau local.

Ils ont insisté sur le besoin d’ouverture sur toutes les forces vives du pays pour réussir ces “échéances historiques”.

Les élections municipales permettent une large participation des citoyens pour choisir leurs représentants dans les conseils régionaux et favorisent l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants dynamiques et compétents capables d’apporter le plus et de relever les défis futurs, selon la même source.

Le communiqué est signé par Afek Tounes, Al Badil-Ettounsi, Machrou Tounes, La Tunisie D’abord, Al-Joumhouri, l’Avenir, Al-Massar, le parti du travail patriotique et démocratique, La Rencontre démocratique et Al Moubadara.