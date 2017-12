L’UGTT condamne la décision d”Emirates Airlines” d’interdire aux Tunisiennes d’embarquer sur ses vols

Le bureau exécutif de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a condamné, dimanche, la “surprenante décision” d’Emirates Airlines, d’interdire aux Tunisiennes, “sous de faux prétextes et sur la base de soupçons”, d’embarquer sur ses vols vers et à partir les aéroports des Emirats Arabes Unis.

Dimanche soir, l’UGTT a qualifié la mesure d’interdiction, d”improvisée, d’abusive et raciste”, dans un communiqué signé par son secrétaire général, Noureddine Tabboubi. Le syndicat est allé jusqu’à dire que cette mesure est “un banditisme d’Etat, une pure agression contre toutes les Tunisiennes et les Tunisiens et une atteinte à leur dignité”.

“Cette mesure est aussi une infraction contre les lois internationales et celles de l’aviation civile et contre le droit à la mobilité. Elle est aussi une atteinte aux valeurs de la fraternité arabe. Elle ne peux que nuire aux intérêts des voyageurs et des passagers transitant via les Emirats Arabes Unis”, lit-on dans le communiqué de l’UGTT.

Par ailleurs, l’UGTT a appelé les autorités tunisiennes à “demander l’annulation de cette décision et à réclamer des excuses de la part de la compagnie émiratie et aussi à faire appel aux instances internationales pour prendre les mesures appropriées contre les EAU”.

D’après l’UGTT, les missions diplomatiques tunisiennes doivent aussi assumer leur responsabilité en ce qui concerne la défense des intérêts des Tunisiens et la protection de leurs droits. Elles doivent aussi prendre en charge les passagers bloqués au sein des aéroports.

La compagnie aérienne Emirates Airlines a interdit, vendredi, à un grand nombre de femmes tunisiennes de voyager, à bord de ses avions à destination de Dubai, sans expliquer les causes.

Toutes les femmes tunisiennes, quelque soit leur âge, ont été interdites de monter à bord des avions d’Emirates Airlines, même celles qui étaient accompagnées de leur époux et celles qui étaient de passage à Dubai (transit) vers une autre destination.