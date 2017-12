Tunisie – Météo : Des passages nuageux sur la plupart des régions

Quelques nuages sur l’ensemble du pays seront localement abondants sur le sud. Vent de secteur Nord assez fort de 30 à 50 km/h prés des côtes et faible à modéré de 15 à 25 km/h à l’intérieur du pays. Mer très agitée à agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur les hauteurs ouest et entre 14 et 18 degrés ailleurs.

Prévisions pour lundi 25 décembre 2017

Quelques nuages sur l’ensemble du pays. Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant relativement en fin de journée près des côtes Est. Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est. Les températures maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur les hauteurs ouest et entre 14 et 18 degrés ailleurs.