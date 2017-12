Ligue 1 de Tunisie : L’ES Sahel bat le S.Gabésien et rejoint l’USMo à la 3ème place

L’Etoile Sportive du Sahel a battu le Stade Gabésien (2-0), dans le dernier match en retard de la 9ème journée du championnat de la ligue 1 de football professionnel, disputé dimanche au stade olympique de Sousse.

Hamza Lahmer a donné l’avantage à la formation sahélienneà la 21ème minute sur pénalty et Iheb Mskani a fait le break à la 53ème.

Ce septième succès de la saison permet aux Etoilés de rejoindre l’US Monastir à la troisième place du classement géneral (23 points) à dix points de retard du leader l’Espérance et 5 du dauphin le CS Sfaxien.

De son coté le Stade Gabésien reste à la 10ème place (14 points).

En début d’après midi, le CA Bizertin a réalisé une bonne opération en s’imposant devant le Stade Tunisien (3-1), à Menzel Abderrahmane.

Les cabistes ont marqué leur trois buts en première mi-temps par Ibrahim Ouatara (11′), Firas Belarbi (33′), Hamza Jelassi (45′ sp) et le Stade Tunisien a réduit la marque à la 86′ sur un pénalty de Youssef Fouzai (86′).

Le CA Bizertin occupe une confortable 5ème place avec 22 points à cinq longueurs d’avance de son adversaire du jour (8ème/17 point).

Dans les deux autres matches en retard de cette même journée joués samedi, l’Espérance ST a raté l’occasion d’amorcer une belle échappée en tête du tableau en concédant le nul en fin de match face à son dauphin le CS Sfaxien (1-1), alors que le C.Africain a confirmé son regain de forme en décrochant une courte mais précieuse victoire en déplacement face à l’O.Medenine (1-0).

9e journée (mise à jour):

Dimanche 24 déc 2017

A Sousse

ES Sahel 2 Hamza Lahmar (21 sp) et Iheb Msakni (53′)

Stade Gabésien 0

A Menzel Abderrahman (13h00):

CA Bizertin 3 Ibrahim Ouatara (11′), Firas Belarbi (33′), Hamza Jelassi (45′ sp)

Stade Tunisien 1 Youssef Fouzai (86′)

Samedi 23 déc 2017

A Medenine:

CO Medenine 0

C.Africain 1

A Radès:

Espérance ST 1

CS Sfaxien 1

Classement Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Espérance ST 33 13 10 3 0 24 7 +17

2. CS Sfaxien 28 13 8 4 1 20 8 +12

3. US Monastir 23 13 6 5 2 16 7 +9

-. ES Sahel 23 13 7 2 4 15 8 +7

5. CA Bizertin 22 13 7 1 5 23 17 +6

6. Club Africain 21 13 6 3 4 12 11 +1

7. ES Metlaoui 18 13 5 3 5 15 16 -1

8. Stade Tunisien 17 13 4 5 4 14 16 -2

9. AS Gabès 16 13 4 4 5 15 15 0

10. Stade Gabésien 14 13 3 5 5 7 13 -6

11. CO Médenine 13 13 4 1 8 8 15 -7

. JS Kairouan 13 13 4 1 8 8 17 -9

13. ES Zarzis 6 13 0 6 7 1 13 -12

14 . US Ben Guerdane 4 13 1 1 11 6 21 -15.