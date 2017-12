Samsung Tunisie lance la 3ème édition du SamsungFastTrack

Samsung Tunisie lance la troisième édition du programme SamsungFastTrack. Conformément à son engagement pour le développement socio-économique, la filiale du géant coréen renouvelle sa collaboration avec Impact Partner (Yunus Social Business Network) pour dévoiler les talents et les capacités des jeunes entrepreneurs tunisiens et leur apporter soutien et formation. Tout en demeurant dans la nuance technologique des deux éditions précédentes, cette 3ème édition qui va se dérouler au Samsung Customer Showroom aux berges du lac 1, ciblera aussi des projets ayant un impact positif sur la société.

Soutien à l’innovation

Le programme est destiné aux étudiants en fin de cycle universitaire, aux cadres d’entreprises et aux jeunes entrepreneurs, idéalement formés en groupe de 3 à 4 personnes déterminées à concrétiser un projet de start-up novatrice et viable dans le domaine des nouvelles technologies et apportant une solution à une problématique sociale.

SamsungFastTrack se veut une occasion pour ces jeunes entrepreneurs d’acquérir des compétences clés, de rencontrer des professionnels et de maximiser leurs chances de présenter aux investisseurs un projet solide, augmentant ainsi leurs chances d’être financés.

Le cycle de formation, qui rappelons-le est gratuit, se déroulera du 29 janvier au 23 février 2018 et comptera l’intervention de consultants nationaux et internationaux, experts en entrepreneuriat.

Conditions d’éligibilité :

Le projet doit être au stade des premiers revenus, prototype ou idée avancée. Il doit présenter une composante technologique (application mobile, site web, logiciel, …), un fort potentiel d’impact social (éducation, santé, employabilité, environnement …).

Chaque personne souhaitant candidater, pourra s’informer sur la page Facebook de SamsungFastTrack et soumettre son dossier sur le lien suivant : https://application.impactpartner.tn/samsungfasttrack.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne le futur avec des idées et des technologies innovantes. Nous employons 319,000 personnes dans 84 pays avec des ventes annuelles de 196 milliards de dollars.

À propos de Impact Partner

Impact Partner (anciennement Yunus Social Business Tunisia) est membre de Yunus Social Business Global Initiatives (YSB), cofondée par Muhammad Yunus Prix Nobel de la Paix, pour la promotion de l’entrepreneuriat social à travers des programmes d’accompagnement et de financement de social business.

Impact Partner offre des opportunités de consulting aux entreprises multinationales, organisations locales et internationales qui cherchent à promouvoir l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat social à travers leurs programmes de RSE.