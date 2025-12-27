Pise – Juventus Turin : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Lors de la 17ᵉ journée de Serie A, Pise reçoit la Juventus ce samedi 27 décembre 2025 à 20h45 à l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

La Juventus, actuellement 5ᵉ avec 29 points, reste sur une bonne série avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs. Elle se montre efficace offensivement et solide défensivement.

De son côté, Pise occupe la 19ᵉ place avec 11 points et n’a pas remporté de match lors de ses cinq dernières rencontres. Le club toscan lutte pour le maintien et doit impérativement obtenir des points face aux Bianconeri.

Diffusion TV : le match sera retransmis en direct sur DAZN à 20h45.

Cette rencontre oppose deux réalités opposées : la Juventus vise à consolider sa place en haut du classement, tandis que Pise cherche à survivre en Serie A.