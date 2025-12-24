Sidi Bouzid : une unité de réanimation pédiatrique créée grâce à la mobilisation des jeunes médecins

À Sidi Bouzid, une avancée majeure vient renforcer la prise en charge des enfants et des nourrissons au sein de l’hôpital régional, grâce à l’initiative solidaire de l’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins. Mobilisant plus de 921 citoyens, l’OTJM est parvenue à réunir 106 000 dinars, permettant l’équipement d’une unité de réanimation pédiatrique composée de cinq lits entièrement aménagés. Ce projet a également bénéficié de dons en nature, notamment un défibrillateur déjà réceptionné et un appareil d’échographie attendu en février 2026. L’organisation a par ailleurs salué l’appui d’une entreprise spécialisée dans le matériel médical, qui a consenti une réduction de 20 % sur les équipements, ajouté un soutien financier de 3 000 dinars et fourni gratuitement du matériel supplémentaire, rendant possible la concrétisation complète de cette unité vitale.