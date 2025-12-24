CAN-2025 (1ère journée/Gr.C) : la Tunisie bat l’Ouganda (3-1)

La sélection tunisienne de football a battu son homologue ougandaise (3-1), en match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Maroc-2025), disputé mardi soir au stade olympique de Rabat.

Les buts ont été inscrits par Elyès Skhiri (10) et Elias Achouri (40 et 65) pour la Tunisie, tandis que l’Ouganda a réduit la marque par Denis Omedi (90+2).

L’autre match du groupe a vu le Nigeria s’imposer face à la Tanzanie (2-1).

A l’issue de cette journée, la Tunisie prend la première place du groupe C avec 3 points, devant le Nigéria (3 pts), la Tanzanie (0 pt) et l’Ouganda (0 pt).

Pour le compte de la deuxième journée, prévue le 27 décembre, la Tunisie affronte le Nigeria, à Fès, alors que l’Ouganda défie la Tanzanie, à Rabat.