Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mardi courant, à partir de 20h, dans des zones des délégations de Sfax Sud, Sakiet Ezzit et Sakiet Eddaier (gouvernorat de Sfax), a annoncé la Société Nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE).

Cette coupure interviendra en raison des travaux de renforcement et de maintenance du canal principal de distribution de l’eau d’un diamètre de 600 millimètres qui approvisionne les zones supérieures du Grand Sfax, et ce, dans le cadre des préparatifs pour l’été 2026.

La SONEDE a indiqué que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, mercredi 24 décembre 2025, à partir de 17h00, après l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption jour et nuit.