Entrée sud de Tunis : le ministère de l’Équipement dément tout dommage à l’ouvrage routier

Le ministère de l’Équipement a démenti, dans un communiqué, les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de dommages au niveau de l’ouvrage situé à l’entrée sud de la capitale, sur la route régionale n°24 (à l’entrée de Lakénia).

Le département a tenu à rassurer les usagers de la route quant à la solidité et à la sécurité de cette infrastructure, précisant qu’aucun dégât structurel n’a été enregistré. Selon le ministère, les images diffusées montrent uniquement des affouillements localisés des matériaux de remblai et des accotements de la chaussée, provoqués par l’écoulement des eaux pluviales, les travaux de protection et de drainage n’étant pas encore totalement achevés. L’entreprise chargée du projet est intervenue immédiatement pour effectuer les opérations de maintenance nécessaires, et des mesures complémentaires seront prises après l’achèvement des travaux de drainage afin d’éviter tout risque futur.

Le ministère a également réaffirmé son engagement à assurer le suivi rigoureux de la qualité des projets routiers, conformément aux normes en vigueur, et a appelé les citoyens à vérifier les informations auprès de leurs sources officielles.