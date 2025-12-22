Béja : une caravane médicale ophtalmologique aide des dizaines de patients à retrouver la vue

À Béja, l’hôpital de Téboursouk a récemment accueilli une caravane médicale dédiée à la chirurgie ophtalmologique et à l’implantation de lentilles, offrant ainsi une opportunité précieuse aux habitants de la région. Organisée en partenariat avec le Club de la Vision et sous l’égide de la Direction régionale de la santé, cette initiative vise à rapprocher les soins spécialisés des citoyens et à renforcer l’accès aux services de santé. Lors de cette mission, plus de 70 patients ont été examinés et 30 interventions chirurgicales d’implantation de lentilles ont été réalisées avec succès, permettant à de nombreux participants de recouvrer la vue et d’améliorer significativement leur qualité de vie. Ce succès témoigne de la mobilisation exemplaire des équipes médicales, paramédicales et techniques, ainsi que de l’importance des caravanes médicales dans le soutien du système de santé et la promotion du droit aux soins, en particulier dans les zones éloignées.