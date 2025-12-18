Tunisie : décès d’un pharmacien de 75 ans en détention, le syndicat dénonce

Le décès d’un pharmacien de 75 ans en détention a suscité une vive émotion au sein du corps professionnel, le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot) dénonçant un drame qui aurait pu être évité. Selon le syndicat, le défunt souffrait de multiples pathologies chroniques, notamment des troubles cardiaques, du diabète et des ulcères de décubitus, le rendant presque immobile, et son arrestation malgré son état fragile apparaît comme une violation éthique et humaine. Le Spot critique également l’ancienneté et l’inadéquation du cadre légal de la profession, en vigueur depuis 1969, qui ne prend pas en compte la réalité des professionnels de santé dans une société moderne. Le syndicat demande l’ouverture d’une enquête pour clarifier les circonstances de ce décès, une gestion plus prudente des procédures judiciaires impliquant les pharmaciens, et une révision urgente de la législation pour protéger la profession. Cet incident met en lumière la nécessité d’équilibrer le contrôle de la profession et le respect des droits fondamentaux des pharmaciens, afin d’éviter de nouveaux drames similaires.