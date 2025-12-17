Tunisie : Le 15ᵉ anniversaire de la Révolution commémoré à travers les régions

La Tunisie a commémoré le quinzième anniversaire de la Révolution tunisienne dans l’ensemble de ses régions, marquant une étape décisive de l’histoire de la Tunisie moderne et renouvelant l’hommage rendu aux martyrs de la nation.

Des célébrations à forte charge symbolique se sont tenues notamment à Sidi Bouzid, Bizerte, Gabès et Kasserine et Manouba dans un climat de solennité et de recueillement partagé à l’échelle nationale.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid a commémoré, mercredi, le 15 ème anniversaire du déclenchement de la première étincelle de la révolution, en présence du gouverneur de la région, ainsi que de citoyens, de cadres militaires, sécuritaires et administratifs, de représentants des organisations nationales et de membres du conseil régional et des conseils locaux.

La cérémonie officielle, organisée sur la place Mohamed Bouazizi, a été marquée par le salut au drapeau national et par le tir de dix-sept coups de canon, en hommage à la portée historique de cet événement fondateur.

Les manifestations commémoratives avaient débuté dès, hier mardi, marquées par l’affichage de banderoles appelant à la liberté des peuples, à l’unité nationale et à la souveraineté du pays.

À Bizerte, la manifestation a été marquée par le salut au drapeau national, au rythme de l’hymne national, sous la présidence du gouverneur, lequel dans une allocution, a mis en exergue les valeurs de sacrifice et de dévouement que symbolise cette date et les autres échéances nationales majeures, soulignant l’impératif de poursuivre l’effort collectif, de préserver la sécurité du pays et de consolider la confiance dans la capacité de ses citoyens à assumer l’héritage et à œuvrer pour un développement durable et constant.

À Gabès, en parallèle à la cérémonie officielle, le commissariat régional de la jeunesse et des sports a mis en place un programme festif et diversifié, couvrant les différents espaces des maisons de jeunes et des clubs ruraux de la région, et articulé autour de compétitions sportives, de tournois, de soirées culturelles et d’animations socio-éducatives.

Parmi les activités phares figurent des tournois sportifs organisés au complexe de jeunesse de Saniat El Bey à Gabès, sous le slogan « Non à la violence, oui à la tolérance », ainsi que des rencontres culturelles à la Maison des jeunes de Oudherf.

À Kasserine, un cérémonial officiel s’est tenu, mercredi matin, au siège du gouvernorat sous la présidence du gouverneur de la région, et en présence de cadres régionaux et locaux, de responsables sécuritaires et militaires, de l’ensemble des corps constitués, dont la douane, la protection civile et l’administration pénitentiaire, ainsi que de représentants des organisations nationales.

La cérémonie a comporté le lever du drapeau national au son de l’hymne national, ainsi qu’un moment de recueillement à la mémoire des martyrs de la patrie, dans une atmosphère empreinte de reconnaissance aux sacrifices des Tunisiens.

A Manouba, l’évènement a été célébré à travers une cérémonie officielle ouverte par le salut au drapeau national, au son de l’hymne national, avec la participation de formations de l’armée, de la sécurité et de la Garde nationales.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la famille du martyr Ali Cherni (Daouar Hicher) et de plusieurs blessés de la révolution, ravivant le souvenir des événements ayant suivi l’étincelle partie de Sidi Bouzid et des protestations populaires qu’a connues Manouba, ayant coûté la vie à sept martyrs et fait 105 blessés.