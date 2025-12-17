JAJ 2025 : Youssef Chehibi décroche une médaille historique

Lors des Jeux Africains de la Jeunesse 2025 organisés à Luanda, le cyclisme tunisien s’est illustré de belle manière grâce à la performance de Youssef Chehibi. Le jeune coureur national a décroché la médaille de bronze à l’issue de la course en ligne individuelle chez les garçons, offrant ainsi à la Tunisie une distinction précieuse dans cette compétition continentale. Ce résultat vient confirmer le travail sérieux mené en amont, tant sur le plan physique que technique, et témoigne de la progression constante du cyclisme tunisien, désormais considéré comme l’un des sports à fort potentiel sur la scène africaine.