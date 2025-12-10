La Russie : un traitement innovant contre le cancer du poumon

La Russie vient d’enregistrer un nouveau traitement immunothérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules, un pas important dans la lutte contre cette maladie. Selon l’agence TASS, le médicament, baptisé « Arima » (camrelizumab), sera entièrement produit sur le territoire russe grâce à un partenariat entre le laboratoire Petrovax Pharm et le Centre national Gamaleya. Cette fabrication locale permettra de réduire considérablement les coûts, jusqu’à 7,5 milliards de roubles par rapport aux alternatives importées, rendant ainsi l’immunothérapie plus accessible aux patients. Déjà disponible sur le marché russe depuis 2024, Arima est en voie d’être intégré à la liste des médicaments vitaux et aux recommandations cliniques. Les équipes de recherche poursuivent par ailleurs leurs travaux afin d’explorer de nouveaux usages, notamment via une plateforme innovante basée sur les technologies de l’ARN messager pour renforcer les traitements combinés contre plusieurs cancers.