Tunisie : première lithotripsie intracoronaire réalisée à l’hôpital Charles Nicolle

L’hôpital Charles Nicolle a marqué une avancée médicale majeure en réalisant, lundi 8 décembre, la toute première intervention en Tunisie utilisant la lithotripsie intracoronaire pour traiter les calcifications des artères coronaires. Un patient de 58 ans, atteint d’un rétrécissement sévèrement calcifié, a été pris en charge grâce à cette technique innovante qui consiste à fragmenter les dépôts calcaires au moyen d’un ballon diffusant des ondes de choc, avant la mise en place d’un stent médicamenteux pour restaurer une circulation sanguine normale. L’intervention a été menée par le professeur Habib Ben Ahmed et l’équipe de cathétérisme, sous la supervision de la professeure Leïla Bezdah et en collaboration avec le professeur Aymen Abbassi du service de pharmacie clinique. Cette réussite illustre le progrès constant de la cardiologie interventionnelle en Tunisie et confirme l’expertise des équipes nationales dans la maîtrise de technologies de pointe pour le traitement de cas cardiaques complexes.