Kerkennah : un transfert urgent via Najda.TN permet de sauver un homme de 63 ans

La plateforme Najda.TN a une nouvelle fois démontré son efficacité en permettant de sauver un homme de 63 ans victime d’un infarctus aigu, jeudi 4 décembre 2025, à l’hôpital régional de Kerkennah.

Dès l’alerte donnée, une coordination rapide s’est instaurée entre les équipes d’urgence de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba et les cardiologues de l’hôpital Hédi Chaker à Sfax. Grâce à cette organisation fluide et à l’intervention d’un avion sanitaire, le patient a été transféré en un temps exceptionnel vers Sfax, où il a immédiatement bénéficié d’un geste coronarien salvateur.

Il s’agit du quatrième sauvetage réalisé à Kerkennah grâce à Najda.TN, preuve de l’impact positif de la digitalisation sur la gestion des urgences et la prise en charge des cas critiques en Tunisie. Cette réussite confirme l’importance croissante des outils numériques dans la modernisation du système de santé et la coordination entre structures médicales.