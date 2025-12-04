Coupe Arabe 2025 – Tunisie vs Palestine : Sur quelle chaîne TV suivre le match en direct ?

Après une entrée spectaculaire dans la Coupe arabe, la sélection palestinienne affronte la Tunisie ce jeudi 4 décembre 2025. Son succès surprise contre le Qatar, pays hôte, a marqué cette deuxième édition de la compétition. La Palestine avait remporté ce match dans le temps additionnel, malgré son statut de non-favorite.

Ce résultat efface en partie la déception de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe du monde. Les Palestiniens étaient alors passés proches de décrocher leur billet pour le Mondial, malgré les contraintes liées à la situation géopolitique de leur pays.

Tunisiens sous pression après une défaite

Pour la Tunisie, la Coupe arabe avait débuté par une désillusion. Les Aigles de Carthage se sont inclinés face à la Syrie (0-1) lors de leur premier match du groupe A. Cette défaite renforce la nécessité de corriger le tir face à la Palestine. La rencontre représente donc un enjeu crucial pour maintenir leurs espoirs de qualification pour la phase finale.

Horaires et diffusion TV

Le deuxième match du groupe A se jouera au stade de Lusail et débutera à 15 h 30. Les téléspectateurs pourront suivre la rencontre en direct sur beIN Sports MAX 4.

Contexte sportif

La Coupe arabe 2025 au Qatar rassemble les équipes du monde arabe dans un tournoi à forte visibilité. Les premières rencontres ont déjà montré des surprises, comme la victoire palestinienne contre le pays hôte et la victoire syrienne face à la Tunisie. Ces résultats soulignent la compétitivité accrue de cette édition et la nécessité pour chaque équipe de rester performante dès les premiers matches.