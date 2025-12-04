CAN 2025 : La mise à disposition obligatoire des joueurs fixée au 15 décembre

La FIFA a annoncé mercredi que la période de mise à disposition obligatoire des joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) débutera le 15 décembre 2025. Initialement plus longue, cette période a été réduite de sept jours. La compétition se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Une décision concertée avec les acteurs concernés

Le Bureau du Conseil de la FIFA explique que cette décision fait suite à « des consultations fructueuses avec les principales parties prenantes ». L’instance internationale souligne également l’« esprit de solidarité affiché par la CAF » afin de limiter les impacts sur les clubs et les associations nationales. Cette approche s’inspire de celle adoptée pour la Coupe du Monde 2022.

Encouragement aux discussions bilatérales

La FIFA invite les associations nationales et les clubs concernés à engager « des discussions bilatérales de bonne foi ». L’objectif est de trouver des solutions adaptées aux situations individuelles, notamment pour les joueurs devant disputer une compétition continentale pendant la période de mise à disposition.

Médiation en cas de litige

Si un désaccord persiste malgré ces discussions, la FIFA interviendra pour une médiation. Les directives appliquées prendront en compte plusieurs facteurs : le calendrier des matches, l’état d’avancement des compétitions, l’implication passée et prévue des joueurs ainsi que tout autre élément pertinent. Cette démarche vise à concilier les intérêts des clubs et des associations tout en assurant le bon déroulement de la CAN 2025.