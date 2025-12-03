Sfax : Perturbations prévues jeudi sur les traversées en bacs vers Kerkennah

La Société Nouvelle du Transport de Kerkennah a annoncé, mercredi, d’éventuelles perturbations pouvant affecter les horaires des traversées du bac programmées entre Sfax et Kerkennah pour la journée de demain jeudi, en raison de fortes rafales de vent annoncées.

Dans un communiqué publié, mercredi après-midi, la société a précisé que ces perturbations potentielles font suite au bulletin météorologique spécial émis pour la journée du mercredi, faisant état de conditions climatiques défavorables à la navigation.

Les usagers du transport maritime seront informés en temps réel de toute modification éventuelle des horaires, en fonction de l’évolution de la situation météorologique, apprend-on de même source.