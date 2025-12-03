Médenine : Un couple arrêté pour trafic de cocaïne international

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Médenine a émis deux mandats de dépôt à l’encontre d’un ressortissant étranger et de son épouse, soupçonnés d’être impliqués dans un réseau international de trafic de drogue.

Les deux prévenus ont été interpellés alors qu’ils transportaient quatre kilogrammes de cocaïne dans leur véhicule lors d’un contrôle à un poste frontalier.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le couple prévoyait de convoyer la drogue vers la capitale afin de la remettre à d’autres complices, dont un individu déjà connu des forces de l’ordre pour ses activités de contrebande de devises étrangères.

Ce dernier a été arrêté en compagnie d’un second complice, tandis que plusieurs autres suspects figurent sur la liste des personnes recherchées par les autorités.