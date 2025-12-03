Gabès : Un nouveau parc de loisirs voit le jour à El Khbayet

Un parc de loisirs familial a été réalisé à El Khbayet, dans la délégation d’El Hamma-Ouest (gouvernorat de Gabès), dans le cadre d’un projet d’aménagement à vocation touristique.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts de la municipalité, l’une des communes récemment érigées de la région, pour valoriser le potentiel oasien et thermal local et renforcer l’attractivité du territoire aux plans local et national.

Financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le projet a atteint le stade de la réception provisoire, pour un coût global estimé à 700 mille dinars.

La secrétaire générale chargée de la gestion des affaires de la municipalité d’El Hamma Ouest, Sameh Thlibi, a indiqué à la TAP que ce nouvel espace récréatif, d’une superficie de 6 200 m2, comprend notamment un terrain de sport doté de vestiaires, des unités sanitaires, une cuisine, une salle polyvalente couverte, un théâtre, ainsi qu’un espace extérieur aménagé destiné aux activités de plein air.