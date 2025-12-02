Un jeune de 17 ans perd une partie de son poumon à cause des cigarettes électroniques

Un adolescent néo-zélandais de 17 ans a dû subir l’ablation partielle de son poumon après de graves complications liées à son usage intensif de la cigarette électronique.

Réveillé en pleine nuit par une douleur thoracique aiguë et une gêne respiratoire sévère, il a été rapidement conduit à l’hôpital, où les médecins ont diagnostiqué un pneumothorax, une affection provoquée par l’accumulation d’air entre le poumon et la paroi thoracique, entraînant son affaissement.

Malgré plusieurs tentatives médicales pour stabiliser son état, son poumon gauche s’est effondré à quatre reprises en l’espace de quelques mois. Face à la dégradation persistante de la zone touchée, les médecins ont finalement été contraints de retirer la partie du poumon irrémédiablement endommagée.