Maroc vs Comores : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Les Lions de l’Atlas A’ débutent leur parcours en Coupe arabe des Nations de la FIFA 2025 ce mardi 2 décembre face aux Comores. La rencontre se tiendra au Khalifa International Stadium de Doha, pour le compte de la première journée du groupe A.

Avec un effectif mêlant joueurs expérimentés et jeunes talents confirmés, le Maroc part largement favori pour cette entrée en lice. Lors de la conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur Tarik Sektioui a affiché ses ambitions : « Notre objectif est de remporter le titre, et cela passe par une victoire dès demain. Nous abordons chaque match un à un, en restant concentrés sur le premier », a-t-il déclaré.

Si les Comores, surnommées les Cœlacanthes, sont considérées comme outsiders, elles restent néanmoins une équipe compacte et difficile à déstabiliser. Sektioui et son groupe devront donc se montrer vigilants pour concrétiser leur supériorité sur le terrain.

Après ce premier match, le Maroc poursuivra son parcours en affrontant Oman vendredi 5 décembre, puis l’Arabie saoudite lundi 8 décembre.

Diffusion en direct

Le match Maroc-Comores sera à suivre en direct à partir de 13h (GMT+1) sur les chaînes BeIN Sports, Al Kass, Dubai Sports, Abu Dhabi Sports et Kuwait Sports.