Tunisie – Syrie : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La Tunisie débutera sa campagne en Coupe arabe de la FIFA 2025 par une confrontation attendue face à la Syrie, dans le cadre du Groupe A. Les Aigles de Carthage viseront un deuxième sacre dans la compétition, après leur titre de 1963, tandis que les Nusur Qasiun tenteront de décrocher leur premier trophée.

Le groupe A est également composé du pays hôte, le Qatar, et de la Palestine.

Date et heure du match

La rencontre Tunisie – Syrie se jouera lundi 1er décembre 2025 à 13h GMT.

Sur quelles chaînes suivre Tunisie – Syrie ?

Le match sera diffusé sur plusieurs chaînes arabes et régionales, notamment :

beIN Sports, Dubai Sports, Abu Dhabi Sports, Al Kass Sports, Kuwait Sports, entre autres diffuseurs officiels de la compétition.

Historique des confrontations

Tunisie et Syrie se sont affrontées 11 fois par le passé :

5 victoires pour la Tunisie

4 victoires pour la Syrie

2 matches nuls

Un duel équilibré qui promet un début de tournoi intense pour les deux équipes.