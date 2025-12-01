Chayma Issa en grève de la faim : sa famille alerte sur son état de santé

L’opposante Chayma Issa a entamé une grève de la faim pour dénoncer les violences qu’elle affirme avoir subies lors de son arrestation, survenue le 29 novembre 2025 en pleine manifestation pour les libertés au centre-ville de Tunis.

Selon sa famille, qui se dit profondément préoccupée, elle souffre d’une blessure au pied nécessitant des soins, conséquence directe de son interpellation musclée. Condamnée à vingt ans de prison dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, Chayma Issa réclame à travers cette action une prise en charge médicale adéquate et le respect de son intégrité physique. Ses proches appellent les autorités à garantir ses droits fondamentaux et à assurer un traitement conforme à la dignité humaine.