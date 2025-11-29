Sfax : Rencontre sur les défis de l’intelligence artificielle

Un débat sur “les défis que l’intelligence artificielle impose aux entreprises des technologies de l’information” a été organisé, vendredi, à Sfax, à l’initiative du groupement professionnel des sociétés IT relevant du bureau régional de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Le président du groupement IT à CONECT Sfax, Firas Fekih a indiqué à l’Agence TAP, que cette rencontre, à laquelle ont été conviés l’Université de Sfax, le pôle technologique et plusieurs entreprises spécialisées, s’inscrit dans un contexte où l’IA représente une technologie émergente générant des défis concrets pour tous les secteurs.

Il a souligné la nécessité d’une stratégie claire pour garantir une utilisation optimale de l’IA, améliorer la performance, renforcer la compétitivité et stimuler l’innovation.

Le groupement professionnel d’IT au sein de CONECT doit accompagner les différents secteurs dans l’élaboration d’une stratégie permettant un usage maîtrisé de l’IA, en commençant par l’université, appelée à revoir son approche académique et à adapter ses programmes aux besoins du marché et aux exigences imposées par l’IA, a-t-il ajouté.

Le pôle technologique de Sfax, en tant que structure de coordination, ainsi que les entreprises spécialisées, sont également concernés, a souligné la même source.

La mise en place de cette stratégie vise à élaborer une feuille de route commune impliquant tous les acteurs, afin d’accompagner les transformations technologiques et les défis croissants liés à l’usage de l’intelligence artificielle dans l’ensemble des secteurs.