Sfax : première greffe rénale par laparoscopie réussie à l’hôpital Habib Bourguiba

L’hôpital Habib Bourguiba de Sfax a franchi une étape médicale importante en réussissant, pour la première fois, une greffe rénale réalisée à partir d’un prélèvement par laparoscopie sur un donneur vivant.

L’intervention, effectuée vendredi, a permis d’extraire le rein grâce à une technique mini-invasive qui réduit la douleur et favorise une récupération plus rapide, avant de procéder immédiatement à sa transplantation chez le receveur dans la même séance opératoire. Cette performance, portée par l’équipe du professeur Mourad Haj Slimane et du professeur Hichem Cheikh Rouhou, avec l’appui du spécialiste français Grégoire Roubart du CHU de Bordeaux, s’inscrit dans un programme de coopération visant le partage d’expertise.

Elle confirme la montée en puissance des compétences chirurgicales tunisiennes et consolide le rôle de l’hôpital Habib Bourguiba comme pôle d’excellence en matière de greffe et de techniques opératoires innovantes.