Les deux nouvelles ambulances remises, récemment, à l’hôpital régional de Kébili et l’hôpital local de Douz sont entrées en service, lundi.

Le directeur régional de la santé, Jaouher Mokni a indiqué à l’Agence TAP qu’il s’agit de deux unités mobiles de secours et de réanimation acquises dans le cadre du renforcement des services d’urgences dans la région.

Par ailleurs, l’hôpital régional de Kébili a été renforcé par des nouveaux équipements médicaux et des médecins spécialistes ainsi qu’un bloc opératoire, a rappelé la même source.