Dubaï : Jaafer Guesmi candidat à l’initiative « Créateurs d’Espoir » pour la 7ᵉ édition

La nouvelle édition des « Créateurs d’Espoir », initiative portée par la Fondation Mohammed ben Rachid Al Maktoum, ouvre officiellement les candidatures pour sa septième session prévue en 2026, sous le slogan inspirant : « L’espoir est la seule industrie où personne ne peut perdre ».

Fidèle à sa mission, cette initiative phare vise à valoriser les personnes et institutions arabes dont les actions humanitaires et sociales ont profondément marqué leurs communautés. Parmi les figures mises en avant cette année figure l’animateur et acteur tunisien Jaafer Guesmi, reconnu pour ses programmes à forte dimension solidaire tels que « Yed Wahda », « Saffi Qalbek », « Yestahek » ou encore « Chokran ». À travers ces projets, il a contribué à la collecte de dons, au soutien des familles défavorisées, au financement d’opérations médicales, à la construction de maisons et à l’équipement de structures de santé en Tunisie et ailleurs.

Son engagement s’est également étendu à des causes liées à l’enfance, aux malades du cancer, aux réfugiés et aux victimes de catastrophes, faisant de lui une référence du travail social dans le paysage médiatique tunisien. Les candidatures pour cette nouvelle édition restent ouvertes, en attendant l’annonce officielle des finalistes qui seront honorés lors d’une grande cérémonie à Dubaï.