Crise humanitaire à Gaza : l’UNRWA alerte sur le manque de tentes et d’abris avant le froid

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré, mercredi, que des milliers de personnes déplacées de force dans la bande de Gaza peinent à trouver un abri sûr en prévision de l’arrivée du froid, dans un contexte de répercussions de la guerre d’extermination menée par l’entité sioniste depuis deux ans dans la bande de Gaza.

L’agence a expliqué, dans un message publié sur une plateforme numérique, que “des milliers de personnes déplacées de force dans la bande de Gaza peinent à trouver un abri sûr en prévision de l’arrivée du froid”.

Elle a ajouté que “les personnes déplacées n’ont d’autre choix que d’installer des tentes rudimentaires”, soulignant que “davantage de matériaux pour abris sont encore nécessaires”.

Elle a souligné que plus de 79 000 personnes déplacées vivent dans 85 abris gérés par l’UNRWA dans la bande de Gaza, dans un contexte humanitaire de plus en plus catastrophique à l’approche de l’hiver.

Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a averti hier soir que les familles palestiniennes déplacées à Gaza risquent d’être inondées dans des abris précaires, soulignant que la population est ” extrêmement vulnérable” compte tenu des mauvaises conditions météorologiques et que les restrictions israéliennes en vigueur entravent l’entrée de l’aide vitale et le travail des organisations humanitaires.

Hier, un système de basse pression accompagné de fortes pluies a provoqué l’inondation de dizaines de tentes de personnes déplacées dans la zone d’Al-Mawasi, dans la ville de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, sur fond d’avertissements de catastrophe humanitaire.

Il est à noter que la bande de Gaza a besoin d’environ 300 000 tentes et unités d’habitation préfabriquées pour répondre aux besoins les plus élémentaires en matière d’abris de ses habitants, après que l’agression sioniste a détruit les infrastructures au cours de deux années d’anéantissement.