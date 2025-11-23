Université de Tunis El Manar dans le Top 250 mondial selon le classement THE 2026

L’Université de Tunis El Manar s’est distinguée cette année en figurant parmi les 250 meilleures universités au monde, selon le classement Times Higher Education (THE) 2026 dédié aux sciences multidisciplinaires. Classée dans la tranche 201–250 et première en Tunisie, elle confirme ainsi son statut d’institution de référence.

Le classement, publié le 20 novembre et couvrant 911 universités de 94 pays, met en avant l’excellence académique, l’impact scientifique et la qualité des recherches menées. L’université attribue cette performance à une stratégie ambitieuse axée sur l’innovation, la recherche interdisciplinaire et des infrastructures modernes favorisant la collaboration. Cette reconnaissance internationale renforce non seulement sa crédibilité auprès de ses partenaires nationaux et étrangers, mais consacre également son rôle central dans le développement scientifique du pays. À l’échelle nationale, elle devance les universités de Sfax, Tunis, Carthage, La Manouba et Monastir, tandis que Gabès, Kairouan et Sousse se positionnent dans la catégorie 801+.

Sur le plan mondial, les quatre premières places restent dominées par des universités américaines, suivies par une institution singapourienne, tandis qu’une université saoudienne se hisse à la première place arabe et à la 20ᵉ position mondiale.